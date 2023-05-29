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Збільшать податки та відновлять штрафи. Рада підтримала законопроект, який стосується ФОП

Фото: Верховна Рада України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада України підтримала законопроект №8401, що призведе до скасування "2% податку ФОП" з першого липня 2023 року. Пільгу було введено після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

На засіданні у понеділок, 29 травня, законопроект було підтримано 227 нардепами. З цього слідує, що в Україні з 1 липня 2023 року буде скасовано пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи ФОП.

Окрім цього законопроект передбачає проведення документальних перевірок та повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Варто нагадати, що пільгову ставку у 2% було введено в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Стандартна ставка - 5%. Також прийняття даного законопроекту було рекомендовано у межах моніторингової місії МВФ.

Детально про те, як влада допомагала бізнесу на початку вторгнення можна в матеріалі РБК-Україна - "Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну".

Раніше ми повідомляли, що в Україні призупинили нарахування податку на знищену чи пошкоджену нерухомість, окрім землі.

Також міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень в Україні необхідно значно підняти податки.

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