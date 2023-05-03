ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підняти податки: Марченко поставив условие для повернення 30 тисяч військовим

Новость на русском →
Україна, Середа 03 травня 2023 13:33
Підняти податки: Марченко поставив условие для повернення 30 тисяч військовим Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень в Україні необхідно значно підняти податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка Forbes Business Breakfast.

"Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково, - ціна питання на рік 170 млрд гривень, - передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4%, військовий збір - в три рази. Тоді це можна профінансувати", - сказав Марченко.

За його словами, інших варіантів, як профінансувати виплати з держбюджету, не існує.

Марченко вважає, що це "непідйомне питання", і коштів держбюджеті на доплати військовим не буде.

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

Але у Раді вирішили не проходити всі процедури щодо цього закону та не надсилати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього створять робочу групу для вирішення питань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Держбюджет
NEWS
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових