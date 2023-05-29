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Увеличат налоги и возобновят штрафы. Рада поддержала законопроект, касающийся ФЛП

Фото: Верховная Рада Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада Украины поддержала законопроект №8401, что приведет к отмене "2% налога ФЛП" с первого июля 2023 года. Льгота была введена после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

На заседании в понедельник, 29 мая, законопроект был поддержан 227 нардепами. Из этого следует, что в Украине с 1 июля 2023 будут отменены льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы ФЛП.

Кроме этого, законопроект предусматривает проведение документальных проверок и возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Следует напомнить, что льготная ставка в 2% была введена в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Стандартная ставка – 5%. Также принятие данного законопроекта было рекомендовано в рамках мониторинговой миссии МВФ.

Подробно о том, как власть помогала бизнесу в начале вторжения можно в материале РБК-Украина – "Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину".

Ранее мы сообщали, что в Украине приостановили начисление налога на уничтоженную или поврежденную недвижимость, кроме земли.

Также Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возвращения доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен в Украине необходимо значительно поднять налоги.

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