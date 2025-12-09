Не збіг. Прем'єр Ірландії побачив слід РФ в інциденті з літаком Зеленського

Інцидент із дронами в Дубліні під час візиту президента України Володимира Зеленського може бути пов'язаний із тим, що в ЄС активно обговорюють долю російських активів.
Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Мартін сказав, що ймовірне переслідування літака Зеленського "вписується у встановлений шаблон подібних інцидентів із дестабілізацією, які відбувалися в інших європейських країнах".
За словами прем'єра, нещодавно один із його колег заявив, що нещасні випадки відбуваються на індивідуальній основі, але за окремий період часу можна виявити закономірності. Саме це спостерігається в країнах ЄС, де стали регулярними провокації з використанням безпілотників.
"Звичайно, у нас є дуже серйозні теми на порядку денному. Як сказав Антоніу (Антоніу Кошта, голова Євроради - ред.), все питання майбутнього фінансування України, використання заморожених активів, що є дуже великою проблемою для Росії. І я не вважаю, що те, що відбувається - це просто збіг, скажімо так", - підкреслив прем'єр Ірландії.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Дублін.
Пізніше ірландські ЗМІ написали про те, що невідомі дрони слідували за маршрутом польоту літака українського лідера, але візит порушено не було.
Після цього безпілотники кружляли над одним із військових кораблів Ірландії, який вивели в Ірландське море.
Поліція Ірландії почала розслідування інциденту після того, як до правоохоронців звернулися сили оборони країни.