Не совпадение. Премьер Ирландии увидел след РФ в инциденте с самолетом Зеленского

Мартин сказал, что вероятное преследование самолета Зеленского "вписывается в установленный шаблон подобных инцидентов с дестабилизацией, которые происходили в других европейских странах".

По словам премьера, недавно один из его коллег заявил, что несчастные случаи происходят на индивидуальной основе, но за отдельный период времени можно выявить закономерности. Именно это наблюдается в странах ЕС, где стали регулярными провокации с использованием беспилотников.

"Конечно, у нас есть очень серьезные темы на повестке дня. Как сказал Антониу (Антониу Кошта, председатель Евросовета - ред.), весь вопрос будущего финансирования Украины, использования замороженных активов, что является очень большой проблемой для России. И я не считаю, что происходящее - это просто совпадение, скажем так", - подчеркнул премьер Ирландии.