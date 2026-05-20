Збіднений уран на "Шахедах": фахівці пояснили, що це таке і чи є загроза для людей

На уламках російської ракети Р-60, знайдених після атаки на Чернігівщину, виявили підвищений радіаційний фон через елементи зі збідненого урану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.
Контррозвідка та слідчі СБУ зафіксували підвищений радіаційний фон поблизу селища Камка на Чернігівщині.
Там виявили фрагменти російської ракети класу "повітря-повітря" Р-60, якою окупанти модифікували ударний дрон "Герань-2". Ворог використовує такі ракети для ураження української авіації, що перехоплює безпілотники.
Фахівці СБУ та ДСНС вже убезпечили бойову частину та транспортували її до місця зберігання радіоактивних відходів. Дослідження підтвердили наявність уражаючих елементів зі збідненого урану (Уран-235 та Уран-238).
За інформацією Держатомрегулювання, збіднений уран є слаборадіоактивним матеріалом і становить переважно хімічну небезпеку як важкий метал з токсичною дією.
Його використовують для підсилення броні чи збільшення пробивної здатності боєприпасів.
Експерти зазначають, що ризик для населення від виробів зі збідненого урану в твердому стані є низьким.
Потенційний ризик виникає у разі безпосереднього контакту з пилом або аерозолями через альфа- та бета-випромінювання. Радіоактивне забруднення може потрапити в організм з повітрям, водою, їжею або через відкриті рани.
Найбільшу небезпеку становлять саме пошкоджені або згорілі боєприпаси, які здатні виділяти радіоактивний пил.
Громадян суворо закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки.
У разі виявлення фрагментів безпілотників чи ракет необхідно:
За фактом виявлення радіоактивних уламків на Чернігівщині слідчі СБУ вже розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Нагадаємо, під час повітряної атаки в ніч на 7 квітня росіяни застосували проти України модифікований ударний безпілотник "Герань-2".
Під час обстеження знайдених уламків фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання у 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує норму й загрожує здоров’ю людей, через що на Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона.
Російська армія постійно шукає нові технологічні рішення та модернізує свої безпілотні апарати, намагаючись підвищити ефективність повітряних ударів в обхід міжнародних санкцій.
Зокрема, нещодавно воєнна розвідка ГУР розібрало новий дрон Росії з ШІ під назвою "Клин". Усередині оптико-електронних систем цього російського безпілотника фахівці виявили компоненти та деталі виробництва Китаю, США, Тайваню, Австралії, Швейцарії та Південної Кореї.
Інтеграція подібних іноземних елементів, штучного інтелекту, а також встановлення ракет із підвищеним радіаційним фоном на БПЛА створює додаткові екологічні, токсичні та військові ризики у зонах падіння уламків.