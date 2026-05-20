Збіднений уран на "Шахедах": фахівці пояснили, що це таке і чи є загроза для людей

Що знайшли на місці падіння

Контррозвідка та слідчі СБУ зафіксували підвищений радіаційний фон поблизу селища Камка на Чернігівщині.

Там виявили фрагменти російської ракети класу "повітря-повітря" Р-60, якою окупанти модифікували ударний дрон "Герань-2". Ворог використовує такі ракети для ураження української авіації, що перехоплює безпілотники.

Фахівці СБУ та ДСНС вже убезпечили бойову частину та транспортували її до місця зберігання радіоактивних відходів. Дослідження підтвердили наявність уражаючих елементів зі збідненого урану (Уран-235 та Уран-238).

Чи є небезпека для людей

За інформацією Держатомрегулювання, збіднений уран є слаборадіоактивним матеріалом і становить переважно хімічну небезпеку як важкий метал з токсичною дією.

Його використовують для підсилення броні чи збільшення пробивної здатності боєприпасів.

Експерти зазначають, що ризик для населення від виробів зі збідненого урану в твердому стані є низьким.

Потенційний ризик виникає у разі безпосереднього контакту з пилом або аерозолями через альфа- та бета-випромінювання. Радіоактивне забруднення може потрапити в організм з повітрям, водою, їжею або через відкриті рани.

Найбільшу небезпеку становлять саме пошкоджені або згорілі боєприпаси, які здатні виділяти радіоактивний пил.

Як діяти у разі виявлення уламків

Громадян суворо закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

У разі виявлення фрагментів безпілотників чи ракет необхідно:

Не торкатися знахідок і не переміщувати їх.

Негайно відійти на безпечну відстань.

Повідомити на гарячі лінії: СБУ - 15-16, ДСНС - 101 або Нацполіцію - 102.

За фактом виявлення радіоактивних уламків на Чернігівщині слідчі СБУ вже розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).