RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Обедненный уран на "Шахедах": специалисты объяснили, что это такое и есть ли угроза для людей

21:58 20.05.2026 Ср
3 мин
Эксперты объяснили, чем это может грозить
aimg Сергей Козачук
Фото: обломки дрона РФ обнаружили на Черниговщине (ssu.gov.ua)

На обломках российской ракеты Р-60, найденных после атаки на Черниговщину, обнаружили повышенный радиационный фон из-за элементов из обедненного урана.

Что нашли на месте падения

Контрразведка и следователи СБУ зафиксировали повышенный радиационный фон вблизи поселка Камка на Черниговщине.

Там обнаружили фрагменты российской ракеты класса "воздух-воздух" Р-60, которой оккупанты модифицировали ударный дрон "Герань-2". Враг использует такие ракеты для поражения украинской авиации, которая перехватывает беспилотники.

Специалисты СБУ и ГСЧС уже обезопасили боевую часть и транспортировали ее к месту хранения радиоактивных отходов. Исследования подтвердили наличие поражающих элементов из обедненного урана (Уран-235 и Уран-238).

Есть ли опасность для людей

По информации Госатомрегулирования, обедненный уран является слаборадиоактивным материалом и представляет преимущественно химическую опасность как тяжелый металл с токсичным действием.

Его используют для усиления брони или увеличения пробивной способности боеприпасов.

Эксперты отмечают, что риск для населения от изделий из обедненного урана в твердом состоянии является низким.

Потенциальный риск возникает в случае непосредственного контакта с пылью или аэрозолями из-за альфа- и бета-излучения. Радиоактивное загрязнение может попасть в организм с воздухом, водой, пищей или через открытые раны.

Наибольшую опасность представляют именно поврежденные или сгоревшие боеприпасы, которые способны выделять радиоактивную пыль.

Как действовать в случае обнаружения обломков

Граждан строго призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

В случае обнаружения фрагментов беспилотников или ракет необходимо:

  • Не касаться находок и не перемещать их.
  • Немедленно отойти на безопасное расстояние.
  • Сообщить на горячие линии: СБУ - 15-16, ГСЧС - 101 или Нацполицию - 102.

По факту обнаружения радиоактивных обломков на Черниговщине следователи СБУ уже начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины(военные преступления).

Опасные находки в обломках оружия РФ

Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 7 апреля россияне применили против Украины модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".

При обследовании найденных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения в 12 мкЗв/ч, что существенно превышает норму и угрожает здоровью людей, из-за чего на Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона.

Российская армия постоянно ищет новые технологические решения и модернизирует свои беспилотные аппараты, пытаясь повысить эффективность воздушных ударов в обход международных санкций.

В частности, недавно военная разведка ГУР разобрало новый дрон России с ИИ под названием "Клин". Внутри оптико-электронных систем этого российского беспилотника специалисты обнаружили компоненты и детали производства Китая, США, Тайваня, Австралии, Швейцарии и Южной Кореи.

Интеграция подобных иностранных элементов, искусственного интеллекта, а также установка ракет с повышенным радиационным фоном на БПЛА создает дополнительные экологические, токсические и военные риски в зонах падения обломков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Черниговская областьАтака дроновВойна в Украинерадиационная опасность