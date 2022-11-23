Зберігає стабільність. В НБУ розповіли про стан банківської системи після обстрілів Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НБУ.

Нацбанк підтримує зв'язок з іншими банками й вживає усі необхідні заходи для продовження функціонування банківських установ.

"Інформаційні системи Національного банку продовжують працювати. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює, банки України підключені до СЕП та можуть здійснювати платежі клієнтів", - пише пресслужба.

Зазначається, що платіжні карти й надалі обслуговуються, а безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі.

Наразі відомо про роботу більше ніж 1,5 тисячі відділень та 3,8 тисячі банкоматів.

"Інформацію про працюючі відділення банків, їхні банкомати та інші сервіси можна перевіряти на сайтах та у соціальних мережах банків. Вона буде оперативно оновлюватися", - додає пресслужба.