ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сохраняет стабильность. В НБУ рассказали о состоянии банковской системы после обстрелов России

Новина українською →
Среда 23 ноября 2022 17:33
Сохраняет стабильность. В НБУ рассказали о состоянии банковской системы после обстрелов России Фото: в НБУ рассказали о состоянии банковской системы после обстрелов России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на энергетический террор России и массированные обстрелы, банковская система Украины продолжает сохранять стабильность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НБУ.

Нацбанк поддерживает связь с другими банками и принимает все необходимые меры по продолжению функционирования банковских учреждений.

"Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что платежные карты продолжают обслуживаться, а безналичные расчеты функционируют в штатном режиме.

Сейчас известно о работе более 1,5 тысячи отделений и 3,8 тысячи банкоматов.

"Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и других сервисах можно проверять на сайтах и в социальных сетях банков. Она будет оперативно обновляться", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности по поводу сегодняшнего массированного обстрела. Тем временем в стране ввели экстренные отключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Война в Украине
NEWS
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"