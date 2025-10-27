UA

Збагатилася на 160 млн гривень: слідство щодо ексголови Хмельницької МСЕК завершено

Фото: Тетяна Крупа (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Завершено слідство щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Справу передадуть до суду.

"НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина", - повідомили в НАБУ.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 млн гривень.

Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду.

Справа Крупи

Нагадаємо, минулого року у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.

Голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус мали 48 прокурорів з 225. Це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.

Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та її сина виявили 6 млн доларів готівкою.

Спочатку Печерський райсуд Києва обрав Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 500 млн гривень. Після цього розмір застави неодноразово зменшували.

У вересні цього року за ексголову Хмельницької МСЕК внесли 20 млн гривень застави.

