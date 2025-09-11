За ексголову Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
Адвокати колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної комісії надали українським правоохоронцям докази про внесення застави за підозрювану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
У САП не називають імені фігурантки, але очевидно, що йдеться про скандальну Тетяну Крупу.
Прокуратура нагадала, що 2 вересня звернулася до суду з клопотанням щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишньої очільниці Хмельницького МСЕК.
Уже 4 вересня суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Крупи змінили на заставу в розмірі 20 млн гривень.
Також на фігурантку поклали процесуальні обов'язки, зокрема вона мала здати всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право виїжджати з країни. Також вона повинна носити електронний браслет.
У САП уточнили, що фактів, які вказують на порушення підозрюваною цих зобов'язань, немає.
"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи щодо внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, екс-депутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обов'язків", - звернули увагу в прокуратурі.
Справа Крупи
Нагадаємо, колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та її сина виявили 6 млн доларів готівкою.
Спочатку Печерський райсуд Києва обрав Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 500 млн гривень. Після цього розмір застави неодноразово зменшували.