За ексголову Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави

Четвер 11 вересня 2025 19:24
За ексголову Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави Фото: Тетяна Крупа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Адвокати колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної комісії надали українським правоохоронцям докази про внесення застави за підозрювану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

У САП не називають імені фігурантки, але очевидно, що йдеться про скандальну Тетяну Крупу.

Прокуратура нагадала, що 2 вересня звернулася до суду з клопотанням щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишньої очільниці Хмельницького МСЕК.

Уже 4 вересня суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Крупи змінили на заставу в розмірі 20 млн гривень.

Також на фігурантку поклали процесуальні обов'язки, зокрема вона мала здати всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право виїжджати з країни. Також вона повинна носити електронний браслет.

У САП уточнили, що фактів, які вказують на порушення підозрюваною цих зобов'язань, немає.

"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи щодо внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, екс-депутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обов'язків", - звернули увагу в прокуратурі.

Справа Крупи

Нагадаємо, колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та її сина виявили 6 млн доларів готівкою.

Спочатку Печерський райсуд Києва обрав Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 500 млн гривень. Після цього розмір застави неодноразово зменшували.

