Обогатилась на 160 млн гривен: следствие в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК завершено

"НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета, ее мужа и сына", - сообщили в НАБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2020-2024 годов при содействии мужа и сына Крупа незаконно обогатилась на 160 млн гривен.

Часть незаконно полученных средств легализована через фиктивную продажу недвижимости. После чего при содействии мужа средства были вывезены за границу и размещены на счетах в банках.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Досудебное расследование начато ГБР, в октябре прошлого года дело передано в НАБУ по подследственности.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело направят в суд.