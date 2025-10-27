Збагатилася на 160 млн гривень: слідство щодо ексголови Хмельницької МСЕК завершено

Завершено слідство щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Справу передадуть до суду.

"НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина", - повідомили в НАБУ.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 млн гривень.

Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду.