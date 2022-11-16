РФ провалила всі цілі у війні та зазнає поразки на оперативному й тактичному рівнях, - Міллі

Віддавши наказ про повномасштабне вторгнення на територію України, військово-політичне керівництво РФ припустилося великої стратегічної помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, оприлюднену CNN .

"Вони (росіяни, - ред.) хотіли скинути президента Володимира Зеленського та його уряд, забезпечити вихід до Чорного моря, захопити Одесу, всю територію до Дніпра. А потім після паузи продовжити наступ до самих Карпат. Вони хотіли захопити всю Україну, але програли", - зазначив генерал.

Міллі підкреслив, що, не досягнувши стратегічних цілей, РФ зазнає поразки на оперативному та тактичному рівні.

"Усі цілі вторгнення зазнали невдачі. Минулого тижня ми стали свідками відступу Росії із Херсона. Вони відступили за річку, перемістилися на позиції на південь", - вказав офіцер.

Окрім цього, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США додав, що воля українців до боротьби на полі бою значно перевищує бажання росіян воювати.

"На всій лінії фронту завдовжки близько 900 км українці досягали успіху за успіхом", - підсумував Міллі.