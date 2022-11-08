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Буданов про війну з Росією: Настає вирішальний період

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Вівторок 08 листопада 2022 23:55
Буданов про війну з Росією: Настає вирішальний період Фото: Начальник ГУР МО Кирило Буданов (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Начальник ГУР МО Кирило Буданов 8 листопада зустрівся із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. Вони обговорили поточні події війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Також поспілкувалися про визволення з полону наших воїнів і перспективи повернення всіх українських територій.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - вказав Буданов.

Своєю чергою Епіфаній підкреслив величезне значення національної єдності та подякував захисникам, які наближають Перемогу.

"У цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору", - додав митрополит.

До слова, предстоятель ПЦУ відзначив начальника ГУР Орденом святого великомученика Юрія Переможця.

Нагадаємо, наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

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КИрило Буданов Війна Росії проти України
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