ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ провалила все цели в войне и терпит поражение на оперативном и тактическом уровне, - Милли

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 23:55
РФ провалила все цели в войне и терпит поражение на оперативном и тактическом уровне, - Милли Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Отдав приказ о полномасштабном вторжении на территорию Украины, военно-политическое руководство РФ допустило большую стратегическую ошибку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, обнародованое CNN.

"Они (россияне, - ред.) хотели свергнуть президента Владимира Зеленского и его правительство, обеспечить выход к Черному морю, захватить Одессу, всю территорию к Днепру. А затем после паузы продолжить наступление до самих Карпат. Они хотели захватить всю Украину, но проиграли ", - отметил генерал.

Милли подчеркнул, что, не достигнув стратегических целей, РФ терпит поражение на оперативном и тактическом уровне .

"Все целые вторжения потерпели неудачу. На прошлой неделе мы стали свидетелями отступления России из Херсона. Они отступили за реку, переместились на позиции на юг", - указал офицер.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов США добавил, что воля украинцев к борьбе на поле боя значительно превышает желание россиян воевать.

"На всей линии фронта протяженностью около 900 км украинцы достигали успеха за успехом", - подытожил Милли.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.

В то же время он считает, что в следующем году Украина может начать наступление на Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму