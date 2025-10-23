Зайшли і розвалили: бійці ССО показали кадри близького бою з росіянами

Інші успішні операції ССО

Нагадаємо, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці пройшли за межу крайніх українських позицій та проникли на окуповану територію.

Після проведеної дорозвідки бійці ССО здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

Раніше у Ямполі на Донеччині спецпризначенці вибили диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які намагалися закріпитися в населеному пункті.

Крім того, бійці ССО здійснили рейд та розбили росіян на їхніх позиціях на Північно-Слобожанському напрямку.

До цього оператори Сил спеціальних операцій знищили трьох окупантів під час спроби просування на Куп’янському напрямку.