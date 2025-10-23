UA

Зайшли і розвалили: бійці ССО показали кадри близького бою з росіянами

Фото: бійці ССО проникли у ворожий тил і ліквідували трьох окупантів (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські спецпризначенці провели успішну операцію на Донеччині, внаслідок якої знищили кількох окупантів та захопили ворожі засоби зв'язку і документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил спеціальних операцій в Telegram.

Група 8-го полку ССО провела успішні спеціальні дії на Донеччині. Бійці отримали завдання вийти за межу передових українських позицій, здійснити розвідку у ворожому тилу і провести прямі дії.

Від українських спецпризначенців залежав подальший успіх суміжних підрозділів на цій ділянці фронту.

"Українські спешели зайшли до ворога зі спини, результат: троє знищених росіян, захоплені засоби зв’язку, документи, навігація та покращена ситуативна обізнаність", - йдеться у повідомленні.

В результаті успішного виконання завдання було забезпечено сприятливі умови для реалізації загального замислу на цій ділянці фронту

Інші успішні операції ССО

Нагадаємо, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці пройшли за межу крайніх українських позицій та проникли на окуповану територію.

Після проведеної дорозвідки бійці ССО здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

Раніше у Ямполі на Донеччині спецпризначенці вибили диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які намагалися закріпитися в населеному пункті.

Крім того, бійці ССО здійснили рейд та розбили росіян на їхніх позиціях на Північно-Слобожанському напрямку.

До цього оператори Сил спеціальних операцій знищили трьох окупантів під час спроби просування на Куп’янському напрямку.

Донецька областьСили спеціальних операційВійна в Україні