Зашли и развалили: бойцы ССО показали кадры близкого боя с россиянами

Другие успешные операции ССО

Напомним, на Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы прошли за границу крайних украинских позиций и проникли на оккупированную территорию.

После проведенной доразведки бойцы ССО совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях.

Ранее в Ямполе Донецкой области спецназовцы выбили диверсионно-разведывательные группы оккупантов, которые пытались закрепиться в населенном пункте.

Кроме того, бойцы ССО совершили рейд и разбили россиян на их позициях на Северо-Слобожанском направлении.

До этого операторы Сил специальных операций уничтожили трех оккупантов при попытке продвижения на Купянском направлении.