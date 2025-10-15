Блискавичний рейд ССО: українські воїни розгромили окупантів на їхніх позиціях (відео)

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій України провели успішну розвідувально-бойову операцію на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

За даними ССО, група спецпризначенців непомітно пройшла за лінію передових позицій ЗСУ та вийшла на територію, контрольовану російськими військами. Після дорозвідки за допомогою дрона українські бійці розпочали штурмові дії, які неодноразово відпрацьовували під час тренувань.

Під час атаки кулеметник забезпечив вогневе прикриття, а марксмен із оптичною зброєю знищив ворогів точними одиночними пострілами. Інша підгрупа спецпризначенців підійшла до позицій окупантів упритул і ліквідувала противника у ближньому бою.

За повідомленням ССО, дезорієнтований і переляканий ворог був повністю знищений. Українські бійці захопили документи та засоби зв’язку росіян, після чого успішно провели ексфільтрацію з району операції.

"Сили спеціальних операцій України: завжди за межею", - наголосили у відомстві.