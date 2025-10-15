ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Блискавичний рейд ССО: українські воїни розгромили окупантів на їхніх позиціях (відео)

Україна, Середа 15 жовтня 2025 09:44
Блискавичний рейд ССО: українські воїни розгромили окупантів на їхніх позиціях (відео) Ілюстративне фото: українські воїни розгромили окупантів на їхніх позиціях (sof.mil.gov.ua )
Автор: Наталія Кава

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій України провели успішну розвідувально-бойову операцію на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

За даними ССО, група спецпризначенців непомітно пройшла за лінію передових позицій ЗСУ та вийшла на територію, контрольовану російськими військами. Після дорозвідки за допомогою дрона українські бійці розпочали штурмові дії, які неодноразово відпрацьовували під час тренувань.

Під час атаки кулеметник забезпечив вогневе прикриття, а марксмен із оптичною зброєю знищив ворогів точними одиночними пострілами. Інша підгрупа спецпризначенців підійшла до позицій окупантів упритул і ліквідувала противника у ближньому бою.

За повідомленням ССО, дезорієнтований і переляканий ворог був повністю знищений. Українські бійці захопили документи та засоби зв’язку росіян, після чого успішно провели ексфільтрацію з району операції.

"Сили спеціальних операцій України: завжди за межею", - наголосили у відомстві.

Раніше ми писали про те, що у Ямполі Донецької області українські бійці вибили диверсійно-розвідувальні групи росіян, які намагалися закріпитися в населеному пункті.

Також ми писали, що Оператори Сил спеціальних операцій України зірвали спробу просування російських військ на Куп’янському напрямку. Під час операції бійці 8-го полку ССО знищили трьох окупантів.

