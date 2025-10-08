Оператори ССО зірвали наступ ворога на Куп'янському напрямку: деталі операції

Оператори Сил спеціальних операцій України зірвали спробу просування російських військ на Куп’янському напрямку. Під час операції бійці 8-го полку ССО знищили трьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

На Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутись противнику. Застосовуючи ударні FPV ворог був загнаний в будівлі. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. В результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта були змушені відступити.