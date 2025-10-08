ua en ru
Оператори ССО зірвали наступ ворога на Куп'янському напрямку: деталі операції

Україна, Середа 08 жовтня 2025 13:39
Оператори ССО зірвали наступ ворога на Куп'янському напрямку: деталі операції Фото: на Куп’янському напрямку ССО знищили групу росіян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Оператори Сил спеціальних операцій України зірвали спробу просування російських військ на Куп’янському напрямку. Під час операції бійці 8-го полку ССО знищили трьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

На Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутись противнику.

Застосовуючи ударні FPV ворог був загнаний в будівлі. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник.

В результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта були змушені відступити.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби між українськими військами та російськими окупаційними силами відбулося 200 боїв.

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про ситуацію по всіх напрямках фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, протягом минулої доби російські окупаційні війська втратили 1010 військових.

Українські сили оборони також знищили два танки, п’ять броньованих машин, 26 артилерійських установок, одну РСЗВ, систему ППО, 401 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки ворога.

