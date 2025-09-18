ua en ru
Займе місце Парубія: Тетяну Чорновол визнали нардепом

Київ, Четвер 18 вересня 2025 16:59
Займе місце Парубія: Тетяну Чорновол визнали нардепом Фото: Тетяна Чорновол, нардеп (facebook.com/chornovol.tana)
Автор: Іван Носальський

Центральна виборча комісія офіційно визнала Тетяну Чорновол народним депутатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

Як зазначили в ЦВК, апарат Верховної Ради передав документ, який свідчить про дострокове припинення повноважень нардепа Андрія Парубія, який був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року від партії "Європейська солідарність".

"ЦВК розглянула документ і визнала Тетяну Чорновол, наступного за черговістю кандидата, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" за № 27, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах", - уточнили в комісії.

Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол - українська журналістка, політичний і громадський діяч, народний депутат України VIII скликання. Народилася 4 червня 1979 року в Києві, закінчила факультет журналістики Київського міжнародного університету. Працювала у виданнях "ПіК", "Обозреватель", "Лівий берег", "Українська правда".

Вона здобула широку популярність завдяки журналістським розслідуванням корупційних схем часів президента-втікача Віктора Януковича, а також активній участі в подіях Революції гідності. Вона першою почала розслідування про резиденцію "Межигір'я".

У березні 2014 року її призначили урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, а з вересня того ж року вона стала радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На позачергових парламентських виборах 2014 року Чорновол було обрано народним депутатом від партії "Народний фронт".

Варто зауважити, що Андрій Парубій був убитий 30 серпня у Львові. У нього стріляли просто на вулиці.

Ймовірного вбивцю колишнього спікера Верховної Ради вже затримали. Ним виявився 52-річний львів'янин. Зараз він перебуває в СІЗО.

Андрій Парубій Тетяна Чорновол Верховна рада
