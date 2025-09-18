Займет место Парубия: Татьяну Черновол признали нардепом
Центральная избирательная комиссия официально признала Татьяну Черновол народным депутатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.
Как отметили в ЦИК, аппарат Верховной Рады передал документ, который свидетельствует о досрочном прекращении полномочий нардепа Андрея Парубия, который был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года от партии "Европейская солидарность".
"ЦИК рассмотрел документ и признал Татьяну Черновол, следующего по очередности кандидата, включенную в избирательный список партии "Европейская солидарность" под № 27, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах", - уточнили в комиссии.
Татьяна Черновол
Татьяна Черновол - украинская журналистка, политический и общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва. Родилась 4 июня 1979 года в Киеве, окончила факультет журналистики Киевского международного университета. Работала в изданиях "ПіК", "Обозреватель", "Левый берег", "Украинская правда".
Она получила широкую известность благодаря журналистским расследованиям коррупционных схем времен беглого президента Виктора Януковича, а также активному участию в событиях Революции достоинства. Она первой начала расследование о резиденции "Межигорье".
В марте 2014 года ее назначили правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, а с сентября того же года она стала советником министра внутренних дел Арсена Авакова. На внеочередных парламентских выборах 2014 года Черновол была избрана народным депутатом от партии "Народный фронт".
Стоит заметить, что Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. В него стреляли прямо на улице.
Вероятного убийцу бывшего спикера Верховной Рады уже задержали. Им оказался 52-летний львовянин. Сейчас он находится в СИЗО.