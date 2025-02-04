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Займе певний час: Маркарова про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 11:35
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Займе певний час: Маркарова про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа Фото: Оксана Маркарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Посольство України у Вашингтоні працює над низкою зустрічей між представниками президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Підготовка особистої зустрічі займе час.

Про це заявила ні посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню "Суспільне".

На запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова відповіла: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (у команді нового президента США - ред.) набагато більше, ніж в інших країн".

Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 лютого заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією.

"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією", - сказав він журналістам.

Крім того, Трамп 3 лютого заявив, про досягнення "великого прогресу щодо Росії та України". "Ми говоримо з ними (Україною і РФ, - ред.) просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі", - сказав він.

Трамп неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Володимиром Путіним. У Кремлі хочуть, щоб зустріч відбулася в Саудівській Аравії чи ОАЕ.

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