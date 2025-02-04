Займет определенное время: Маркарова о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Посольство Украины в Вашингтоне работает над рядом встреч между представителями президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Подготовка личной встречи займет время.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Суспільне ".

На вопрос, идет ли речь также о встрече Зеленского и Трампа, Маркарова ответила: "Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время. Контактов в Украине (в команде нового президента США - ред.) гораздо больше, чем у других стран".

Также она добавила, что посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио и советником по нацбезопасности Майком Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал он журналистам.

Кроме того, Трамп 3 февраля заявил, о достижении "большого прогресса в отношении России и Украины". "Мы говорим с ними (Украиной и РФ, - ред.) прямо сейчас, мы работаем над соглашениями, чтобы у нас были гарантии и другие вещи", - сказал он.