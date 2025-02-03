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У США заплановані зустрічі та переговори з Україною, Росією та іншими сторонами, - Трамп

Понеділок 03 лютого 2025 03:59
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У США заплановані зустрічі та переговори з Україною, Росією та іншими сторонами, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та "різними сторонами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією", - сказав він журналістам.

Що передувало

CNN зазначає, що коментарі Трампа прозвучали після того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" вирішення проблеми з боку союзників Києва.

Зауваження послідували за нещодавніми словами спецпредставника Трампа по Україні та Росії Кіта Келлогга. У коментарі Reuters він сказав, що США хочуть, щоб до кінця року в Україні відбулися вибори. Особливо в тому разі, якщо найближчими місяцями буде досягнуто перемир'я з РФ.

У відповідь на це радник Зеленського Литвин заявив, що план Келлога провальний, якщо він полягає тільки в припиненні вогню і проведенні виборів.

"У відповідь на запитання Reuters щодо висловлювань пана Келлогга про припинення вогню і вибори - ми не бачили повного інтерв'ю Келлогга, тільки кілька цитат про вибори, тому складно повністю оцінити його позицію. Але якщо його план - це тільки припинення вогню і вибори, то це провальний план - Путіна не залякати тільки цими двома речами", - написав Литвин у соцмережі Х.

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