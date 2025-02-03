Путін хоче зустрітися з Трампом в одній із двох арабських країн, - Reuters

Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жодна з країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, що завадило йому поїхати до низки країн, включно з Бразилією і Південною Африкою.

Як зазначає агентство, Трамп заявив, що покладе край війні в Україні якомога швидше, і заявив, що готовий зустрітися з Путіним. Путін привітав Трампа з обранням і заявив, що готовий зустрітися з Трампом, щоб обговорити Україну та енергетику.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, високопоставлені російські чиновники за останні тижні відвідали і Саудівську Аравію, і ОАЕ.

За словами одного з джерел, у Росії, як і раніше, існує певна протидія цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та силові зв'язки, які королівство і ОАЕ підтримують зі Сполученими Штатами.

Саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман був першим іноземним главою держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Він описав наслідного принца як "фантастичного хлопця" під час своєї промови по відеозв'язку перед аудиторією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ 2023 року, заявив у вересні минулого року, що вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну заручниками між США і Росією з часів холодної війни.

Путін і Мухаммед бін Салман

Путін і Мухаммед бін Салман, також відомий, підтримують тісні особисті стосунки з 2015 року, коли принц вперше відвідав Росію.

Ці відносини допомогли лідерам двох найбільших у світі експортерів нафти укласти і зберегти енергетичну угоду ОПЕК+. Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту, що є потенційним козирем для Росії на переговорах.

І Мухаммед бін Салман, і президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян зберігали нейтралітет упродовж усієї війни проти України, утримуючись від приєднання до Заходу в критиці та санкціях проти Росії.

Обидва лідери також підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян кілька разів відвідував Росію під час війни, заявивши під час свого останнього візиту в жовтні 2024 року, що він готовий підтримати зусилля з досягнення миру. ОАЕ також успішно виступили посередником в обміні полоненими.