Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Займання та пошкоджені будинки: стали відомі наслідки атаки на Київ

01:30 24.05.2026 Нд
2 хв
У столиці вже зафіксований виклик медиків в один з районів
aimg Катерина Коваль
Фото: мешканців столиці просять залишатися в укриттях (Getty Images)

Під час масованої атаки балістичними ракетами на Київ вночі 24 травня зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Що відомо

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі займання виникло біля житлового будинку - пошкоджені вікна.

Як повідомили в КМДА, бригада медиків прямує на виклик до Подільського району міста.

Оперативні служби працюють на місцях. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Оновлено о 1:30

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив щонайменше про чотири локації з наслідками атаки - Шевченківський, Дніпровський і Подільський райони. Попередньо зафіксовані займання та пошкодження житлової забудови.

Атака ударних БПЛА триває, загроза балістики зберігається. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Міський голова Віталій Кличко уточнив деталі по районах. У Шевченківському районі уламки ракети впали на 24-поверховий будинок - є руйнування, пожежі немає. Там само зафіксовано займання біля іншого житлового будинку і пошкоджені вікна.

У Подільському районі зафіксовано ще одне падіння уламків, палає нежитлова будівля. Зі Шевченківського району медики госпіталізували одного постраждалого.

Наприкінці 2025 року СЗР України розкрила плани Кремля щодо серійного виробництва і модернізації ракети, зокрема для можливого оснащення ядерним боєзарядом бокової частини.

Тиждень тому Путін знову вдався до ядерного залякування: під час наради з військовими він особисто згадав "Орєшник" і заявив про можливість його оснащення ядерними боєголовками.

Напередодні атаки російський президент наказав завдати удару у відповідь на нібито атаку по гуртожитку коледжу в Старобільську на Луганщині, заявивши що обстріл "не був випадковим". Генштаб ЗСУ підтвердив удар, але не по коледжу.

