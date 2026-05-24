Займання та пошкоджені будинки: стали відомі наслідки атаки на Київ

Що відомо

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі займання виникло біля житлового будинку - пошкоджені вікна.

Як повідомили в КМДА, бригада медиків прямує на виклик до Подільського району міста.

Оперативні служби працюють на місцях. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Оновлено о 1:30

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив щонайменше про чотири локації з наслідками атаки - Шевченківський, Дніпровський і Подільський райони. Попередньо зафіксовані займання та пошкодження житлової забудови.

Атака ударних БПЛА триває, загроза балістики зберігається. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Міський голова Віталій Кличко уточнив деталі по районах. У Шевченківському районі уламки ракети впали на 24-поверховий будинок - є руйнування, пожежі немає. Там само зафіксовано займання біля іншого житлового будинку і пошкоджені вікна.

У Подільському районі зафіксовано ще одне падіння уламків, палає нежитлова будівля. Зі Шевченківського району медики госпіталізували одного постраждалого.