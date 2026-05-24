Война в Украине

Возгорание и поврежденные дома: стали известны последствия атаки на Киев

01:30 24.05.2026 Вс
2 мин
В столице уже зафиксирован вызов медиков в один из районов
aimg Екатерина Коваль
Фото: жителей столицы просят оставаться в укрытиях (Getty Images)

Во время массированной атаки баллистическими ракетами на Киев ночью 24 мая зафиксировано падение обломков в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Читайте также: Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно

Что известно

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе возгорание возникло возле жилого дома - повреждены окна.

Как сообщили в КГГА, бригада медиков направляется на вызов в Подольский район города.

Оперативные службы работают на местах. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено в 1:30

Глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил как минимум о четырех локациях с последствиями атаки - Шевченковский, Днепровский и Подольский районы. Предварительно зафиксированы возгорания и повреждения жилой застройки.

Атака ударных БПЛА продолжается, угроза баллистики сохраняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Городской голова Виталий Кличко уточнил детали по районам. В Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом - есть разрушения, пожара нет. Там же зафиксировано возгорание возле другого жилого дома и повреждены окна.

В Подольском районе зафиксировано еще одно падение обломков, горит нежилое здание. Из Шевченковского района медики госпитализировали одного пострадавшего.

В конце 2025 года СВР Украины раскрыла планы Кремля по серийному производству и модернизации ракеты, в частности для возможного оснащения ядерным боезарядом боковой части.

Неделю назад Путин снова прибегнул к ядерному запугиванию: во время совещания с военными он лично упомянул "Орешник" и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Накануне атаки российский президент приказал нанести ответный удар на якобы атаку по общежитию колледжа в Старобельске на Луганщине, заявив что обстрел "не был случайным". Генштаб ВСУ подтвердил удар, но не по колледжу.

