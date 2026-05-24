Возгорание и поврежденные дома: стали известны последствия атаки на Киев

Что известно

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе возгорание возникло возле жилого дома - повреждены окна.

Как сообщили в КГГА, бригада медиков направляется на вызов в Подольский район города.

Оперативные службы работают на местах. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено в 1:30

Глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил как минимум о четырех локациях с последствиями атаки - Шевченковский, Днепровский и Подольский районы. Предварительно зафиксированы возгорания и повреждения жилой застройки.

Атака ударных БПЛА продолжается, угроза баллистики сохраняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Городской голова Виталий Кличко уточнил детали по районам. В Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом - есть разрушения, пожара нет. Там же зафиксировано возгорание возле другого жилого дома и повреждены окна.

В Подольском районе зафиксировано еще одно падение обломков, горит нежилое здание. Из Шевченковского района медики госпитализировали одного пострадавшего.