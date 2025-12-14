Кремль посилює ядерну загрозу світу: "Орєшнік" йде у серійне виробництво, - розвідка

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко у коментарі "Укрінформу" .

"Росія має наміри збільшувати серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини у ядерному спорядженні", - зазначив Іващенко.

Очільник української розвідки підкреслив, що на розвиток програми виділяється пріоритетне фінансування з Фонду національного добробуту РФ, що свідчить про стратегічну важливість "Орєшніка" для російського військово-промислового комплексу.

За його словами, у серійному виробництві ракети задіяні понад 50 підприємств РФ, серед яких провідні науково-дослідні та виробничі організації: НДІ командних приладів, ЦНДІ суднобудівного машинобудування, АТ "Краснодарський приладовий завод "Каскад", АТ "Калугаприлад", АТ "Калузький електромеханічний завод", АТ "Прибій", АТ "НДІ "Солітон" та АТ "Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент".

Іващенко нагадав, що ракета "Орєшнік" фактично є модернізованою версією РС-24 "Ярс", розробка якого тривала з початку 2000-х років. Головна відмінність між ними полягає у конструкції: у "Орєшніка" два ступені замість трьох, що дозволяє підвищити ефективність та маневреність при запуску.

Українська розвідка закликає міжнародну спільноту уважно стежити за нарощуванням потенціалу Росії, наголошуючи, що збільшення серійного виробництва та модернізація ядерних систем є прямою загрозою безпеці Європи та світу.