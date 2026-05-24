Київ під ударом балістики, є загроза "Орєшніка": що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряні сили повідомили про запуск балістичних ракет в сторону столиці України. В Києві лунає низка вибухів, загроза ударів залишається вис

О 0:59 Повітряні сили оголосили про швидкісну ціль на Київ, згодом у столиці пролунали вибухи.

За три хвилини надійшло повідомлення про безпілотники над Києвом.

Кілька годин тому президент Зеленський попередив, що за даними розвідки Росія готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.

За інформацією американських і європейських партнерів, переданою українській розвідці, росіяни готували удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшник" - гіперзвукової зброї середньої дальності, яку Росія вже застосовувала проти України.