Київ під ударом балістики, є загроза "Орєшніка": що відомо

01:06 24.05.2026 Нд
Швидкісна ціль прилетіла майже миттєво після оголошення загрози
aimg Катерина Коваль
Фото: в столиці оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо

О 0:51 Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Орєшника" - гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності.

За три хвилини надійшло повідомлення про безпілотники над Києвом.

О 0:59 Повітряні сили оголосили про швидкісну ціль на Київ, згодом у столиці пролунали вибухи.

Оновлено о 1:05

Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Можливі нові пуски. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Оновлено о 1:15

Повітряні сили повідомили про запуск балістичних ракет в сторону столиці України. В Києві лунає низка вибухів, загроза ударів залишається вис

Кілька годин тому президент Зеленський попередив, що за даними розвідки Росія готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.

За інформацією американських і європейських партнерів, переданою українській розвідці, росіяни готували удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшник" - гіперзвукової зброї середньої дальності, яку Росія вже застосовувала проти України.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
