Заявления о давлении на Нацбанк негативно повлияют на экономику, - глава Совета НБУ

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Данилишин заявил, что руководству НБУ нужно быть сдержанным в заявлениях

Заявления об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины по причине политического давления негативно повлияют на экономику страны. Они создают риск того, что доверие инвесторов снизится.

Об этом в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам Данилишина, он с удивлением узнал об отставке Смолия в связи с "политическим давлением". Он также отметил, что ни он лично ни другие члены Совета НБУ не испытывали политического давления со стороны нынешнего или предыдущего руководства Украины.

"Учитывая чувствительность денежно-кредитной сферы, считаю, что заявления о политическом давлении на руководство Национального банка являются неосторожными и создают риск снижения доверия иностранных инвесторов и украинских граждан к государственным институтам в Украине, что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для экономики в период кризиса", - отметил Данилишин.

В то же время он подчеркнул, что Совет НБУ неоднократно в течение последних лет указывал на недостаточную активность деятельности правления Нацбанка по восстановлению кредитования и стимулирования экономической активности.

Данилишин добавил, что по закону глава НБУ увольняется после голосования в Верховной раде по представлению президента в связи с заявлением об отставке.

"Учитывая определенный законом порядок принятия решений, считаю, что руководству Национального банка необходимо быть сдержанными в заявлениях и действовать в строгом соответствии с законодательством Украины", - отметил он.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий назвал "систематическое политическое давление" причиной своего решения об отставке; он также отметил, что своей отставкой пытается предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

Как сообщают источники РБК-Украина, следующим главой НБУ может стать нынешний руководитель государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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Автор: РБК-Украина