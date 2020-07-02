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Заяви про тиск на Нацбанк негативно вплинуть на економіку, - голова Ради НБУ

Новини » Політика     02.07.2020 - 12:26
Заяви про тиск на Нацбанк негативно вплинуть на економіку, - голова Ради НБУ
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин заявив, що керівництву НБУ треба бути стриманим у заявах

Заяви про відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України через політичний тиск негативно вплинуть на економіку країни. Вони створюють ризик того, що довіра інвесторів знизиться.

Про це у Facebook повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

За словами Данилишина, він з подивом дізнався про відставку Смолія у зв'язку з "політичним тиском". Він також зазначив, що ані він особисто,а ні інші члени Ради НБУ не зазнавали політичного тиску з боку нинішнього або попереднього керівництва України.

"Враховуючи чутливість грошово-кредитної сфери, вважаю, що заяви про політичний тиск на керівництво Національного банку є необережними і створюють ризик зниження довіри іноземних інвесторів та українських громадян до державних інститутів в Україні, що, в свою чергу, буде мати негативні наслідки для економіки в період кризи", - зазначив Данилишин.

У той же час він підкреслив, що Рада НБУ неодноразово протягом останніх років вказувала на недостатню активність діяльності правління Нацбанку щодо відновлення кредитування та стимулювання економічної активності.

Данилишин додав, що за законом голова НБУ звільняється після голосування у Верховній раді за поданням президента у зв'язку з заявою про відставку.

"Враховуючи визначений законом порядок прийняття рішень, вважаю, що керівництву Національного банку необхідно бути стриманими у заявах і діяти в суворій відповідності з законодавством України", - зазначив він.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій назвав "систематичний політичний тиск" причиною свого рішення про відставку; він також зазначив, що своєю відставкою намагається застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

Як повідомляють джерела РБК-Україна, наступним головою НБУ може стати нинішній керівник державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїниотставкаЯків Смолій
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