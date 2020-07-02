Назван вероятный кандидат на должность главы НБУ

Фото: Кирилл Шевченко (ukrgasbank com)

НБУ может возглавить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой правления "Укргазбанка" Кириллом Шевченко. Его могут рассматривать в качестве вероятного кандидата на должность главы НБУ.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Также, по словам одного из собеседников, голоса за отставку Якова Смолия в Верховной раде есть.

"Но вопрос отставки и нового назначения еще окончательно не решен", - добавил источник.

Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года, до этого был первым заместителем и исполнял обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

В общей сложности в банковской сфере с 1994 года, работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит", в котором проработал более 10 лет, дойдя до должности первого замглавы правления.

После этого возглавлял Государственное ипотечное учреждение, в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Напомним, вчера глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и назвал причиной такого решения "систематическое политическое давление".

Президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду постановление об увольнении Смолия.

На отставку Смолия отреагировал и Международный валютный фонд, который призвал украинские власти сохранить независимость центрального банка. В МВФ подчеркнули, что независимый НБУ является ключевым элементом современной макроэкономической политики.

В Офисе президента Украины призвали не искать политической подоплеки в решении Смолия и заявили, что правление НБУ продолжит работу на принципах независимости и профессиональности.

В самом Нацбанке подчеркнули, что уважают решение главы правления и разделяют его предостережения, которые касаются систематического политического давления. В то же время остальные члены правления останутся на своих должностях.

Яков Смолий был и.о. главы Нацбанка с мая 2017 года после Валерии Гонтаревой, официально был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Пришел в структуру на должность замглавы в апреле 2014 года.

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Автор: Сергей Щербина