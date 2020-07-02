В МВФ отреагировали на отставку Смолия

Фото: МВФ (коллаж РБК-Украина)

МВФ считает, что Украина должна сохранить независимость центрального банка

Международный валютный фонд (МВФ) прокомментировал заявление об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия. В фонде считают, что Украина должна сохранить независимость центрального банка.

Об этом сообщает Reuters.

В МВФ заявили, что страна добилась важных успехов в достижении стабильности цен и это говорит о том, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики.

"Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе", - сообщает МВФ.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил о политическом давлении.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", - написал он.

Через несколько часов на это заявление отреагировали послы стран "Большой семерки" (G7). Они призвали не подрывать эту институцию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

В комментарии РБК-Украина первый замглавы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики ВР Ярослав Железняк допустил, что из-за этого возможно значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

Отметим, Офис президента опубликовал заявление после отставки главы Национального банка Украины.

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Автор: Анастасия Рокитна