Заявление Украины из-за паспортов РФ на Донбассе станет официальным документом ООН

Фото: ГА ООН (UN)

Письмо генсеку ООН написал постпред Украины Ельченко

Заявление от Украины о требовании к миру отреагировать на выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе будет распространено в качестве официального документа Генеральной самблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Отмечается, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко написал письмо генсеку ООН, в котором отметил: решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является ничтожным.

"Украина призывает международное сообщество отреагировать усилением давления на РФ. Письмо будет распространено в качестве официального документа Генассамблеи", - пишет дипломатическое ведомство в Twitter.

Фото: обращение Украины в ООН (twitter.com/UKRinUN)

Напомним, Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР", поскольку такие решения России противоречат Минским договоренностям.

Добавим, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что данное решение России нарушает Минские договоренности.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что такой шаг Путина является сознательной эскалацией агрессии против Украины и создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.