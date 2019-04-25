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Заявление Украины из-за паспортов РФ на Донбассе станет официальным документом ООН

Новости » Политика    25.04.2019 - 04:49
Заявление Украины из-за паспортов РФ на Донбассе станет официальным документом ООН
Фото: ГА ООН (UN)

Письмо генсеку ООН написал постпред Украины Ельченко

Заявление от Украины о требовании к миру отреагировать на выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе будет распространено в качестве официального документа Генеральной самблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Отмечается, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко написал письмо генсеку ООН, в котором отметил: решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является ничтожным.

"Украина призывает международное сообщество отреагировать усилением давления на РФ. Письмо будет распространено в качестве официального документа Генассамблеи", - пишет дипломатическое ведомство в Twitter.

 

Фото: обращение Украины в ООН (twitter.com/UKRinUN)

Напомним, Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР", поскольку такие решения России противоречат Минским договоренностям.

Добавим, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что данное решение России нарушает Минские договоренности.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что такой шаг Путина является сознательной эскалацией агрессии против Украины и создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.

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