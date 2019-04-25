ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заява України щодо паспортів РФ на Донбасі стане офіційним документом ООН

Новини » Політика    25.04.2019 - 04:49
Заява України щодо паспортів РФ на Донбасі стане офіційним документом ООН
Фото: ГА ООН (UN)

​​​​​​​Лист генсеку ООН написав постійний представник України Єльченко

Заяву від України про вимогу до світу відреагувати на видачу російських паспортів на окупованому Донбасі буде поширено як офіційний документ Генеральної самблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постійне представництво України при ООН.

Зазначається, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко написав лист генсеку ООН,в котрому зазначив: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним.

"Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ. Лист буде поширено як офіційний документ Генасамблеї", - пише  дипломатичне відомство у Twitter.

 

Фото: звернення України до ООН (twitter.com/UKRinUN)

Нагадаємо, Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з указом президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР", оскільки такі рішення Росії суперечать Мінським домовленостям.

Додамо, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що дане рішення Росії порушує Мінські домовленості.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що такий крок Путіна є свідомою ескалацією агресії проти України та створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України.

Засідання Радбеза ООН через ситуацію в ОРДЛО відбудеться 25 квітня Україна звернулася до Радбезу ООН через видачу російських паспортів в ОРДЛО
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ООНДНРпаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся