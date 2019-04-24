Волкер назвал провокационным решение РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер заявил, что решение РФ нарушает Минские договоренности

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что недавнее решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает Минские договоренности. Об этом он написал в Twitter.

Волкер заявил, что такое решение президента РФ Владимира Путина является провокационным и подрывает реализацию Минских договоренностей.

"Донбасс - это Украина, и люди там - независимо от предпочитаемого языка - украинцы. Недавнее решение России о выдаче паспортов является весьма провокационным и прямо из ее "книги оккупации" и подрывает усилия по реализации Минских договоренностей и восстановлению контроля Украины над Донбассом", - написал он.

Напомним, посольство США в Украине осудило указ президента России Владимира Путина относительно российских паспортов для жителей Донбасса. Также президент Украины Петр Порошенко призывал Запад усилить санкции против РФ из-за ее действий на Донбассе.

РБК-Украина писало, что ситуацию с российскими паспортами прокомментировали в команде Владимира Зеленского. В пресс-службе заявили, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России, как государства-агрессора, которая ведет против Украины войну.