ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи российских паспортов в ОРДЛО

Новости » Политика    24.04.2019 - 16:53
Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи российских паспортов в ОРДЛО
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Такое решение Путина противоречит Минским договоренностям

Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко в Twitter.

Ельченко уверен, что такие решения России противоречат Минским договоренностям.

"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - написал он.

Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи российских паспортов в ОРДЛО

Отметим, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отреагировал на такое решение Путина и заявил, что это вмешательство во внутренние дела Украины. Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не воспринимать российские паспорта.

В частности, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что упрощенное российское гражданство жителям "ДНР" и "ЛНР" - повышает ставки и усложняет условия игры.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО РФ в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - Ельченко
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ООНДНРЛНРВладимир Пустоваров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь