Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел работают над возможностью подачи заявления в полицию в онлайн режима. О том, когда эта возможность заработает, говорить пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для BBC Украина.

"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, - ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, - это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - отметил он.