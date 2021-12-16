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Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 11:21
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел работают над возможностью подачи заявления в полицию в онлайн режима. О том, когда эта возможность заработает, говорить пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для BBC Украина.

"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, - ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, - это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - отметил он.

Напомним, ранее Федоров назвал причину периодических сбоев в приложении "Дия".

Также сообщалось, что подать заявление на усыновление ребенка вскоре можно будет через портал государственных услуг "Дия".

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Михаил Федоров
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Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
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