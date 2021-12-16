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Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 11:21
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство внутрішніх справ працюють над можливістю подачі заяви до поліції в онлайн режимі. Про те, коли ця можливість запрацює, говорити поки рано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для BBC Україна.

"Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський, - ред.), ми провели з ним зустріч. Один з проектів, які ми плануємо зробити, - це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Федоров назвав причину періодичних збоїв в додатку "Дія".

Також повідомлялося, що подати заяву на усиновлення дитини незабаром можна буде через портал державних послуг "Дія".

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Михайло Федоров
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Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
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