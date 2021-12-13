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Усыновление ребенка: подать документы можно будет через "Дию"

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 декабря 2021 13:50
Усыновление ребенка: подать документы можно будет через "Дию" Фото: подать заявление на усыновление можно будет через "Дию" (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Подать заявление на усыновление ребенка вскоре можно будет через портал госуслуг "Дия". Сейчас над разработкой услуги работает Минсоцполитики вместе с Минцифры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Также новая услуга даст возможность получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления.

"На портале "Дия" можно будет подать документы, чтобы стать кандидатом в усыновители ребенка", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать бумажные документы и справки, нести их в службу по делам детей, выстаивать очереди и ждать результат.

"Онлайн-услуга облегчит подачу необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка. И значительно ускорит проверку представленных документов сотрудниками служб по делам детей. Кроме того, услуга онлайн позволит минимизировать коррупционную составляющую", - поясняют в пресс-службе.

Сейчас Минсоцполитики прорабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации этого проекта.

Напомним, в Украине хотят изменить правила усыновление детей. В частности, документ предлагает восстановить разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, что не может превышать 45 лет.

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