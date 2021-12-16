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Федоров назвал причину периодических сбоев в приложении "Дия"

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 10:57
Федоров назвал причину периодических сбоев в приложении "Дия" Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Периодические сбои в приложении "Дия" связаны с тем, что нет единой базы данных, с которой подтягиваются документы. То есть иногда нагрузку не выдерживают сами реестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для BBC Украина.

В частности, он ответил на вопрос о масштабном сбое в "Дие", когда начался пилотный проект по выдаче тысячи гривен за вакцинацию.

"На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Поскольку "Дия" не хранит персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз - это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому, когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается. Но это не значит, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись", - отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что так будет не всегда, когда в "Дие" будут запускать что-то новое.

"Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Потому возникают такие проблемы. Нужно выбирать путь. Либо мы двигаемся так, и час в месяц что-нибудь сбоит, либо ждем несколько лет и не факт, что дождемся", - добавил вице-премьер.

Напомним, на этой неделе в приложении "Дия" произошел сбой, у пользователей не загружались документы и услуги.

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что он был связан с тестированием услуги по выплате тысячи гривен за вакцинацию.

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Михаил Федоров Дия
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