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Заявление об отказе Ирана платить компенсацию МАУ было ошибкой, - Енин

Киев, Пятница 14 августа 2020 20:39
Заявление об отказе Ирана платить компенсацию МАУ было ошибкой, - Енин
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Заявление об отказе от платы компенсации является не официальной позицией Ирана

Заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани об отказе иранской стороны платить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый самолет является не официальной позицией иранского правительства. Это заявление было либо ошибочно переведено, либо вырвано из контекста.

Об это в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что Господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства. Указанное заявление было или ошибкой в переводе, или вырвано из контекста", - сообщил Енин.

Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", - сказал Енин, добавив, что предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.

Напомним, в начале недели появилась информация о том, что Иран не будет платить компенсацию за сбитый самолет МАУ.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с Ираном, на котором иранская сторона согласилась выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ.

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