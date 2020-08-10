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Ирану придется выплатить компенсацию МАУ за сбитый самолет, - Енин

Киев, Понедельник 10 августа 2020 23:50
Ирану придется выплатить компенсацию МАУ за сбитый самолет, - Енин
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Иран согласился выплатить компенсацию МАУ на переговорах в Киеве

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что не видит возможности избежания Ираном ответственности за сбитый самолет авиакомпании МАУ. Во время переговоров в Киеве иранская сторона согласилась компенсировать убытки компании МАУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Енина, на переговорах в Киеве принимали участие представители авиакомпании МАУ. Тогда было решено, что вопрос выплаты компенсации авиакомпании будет включен в повестку дня следующего раунда переговоров.

"Действительно самолет был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Согласно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ, если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации ", - пояснил он.

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Иран взял на себя ответственность за содеянное и согласился выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе.

Однако сегодня глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Тегеран не будет компенсировать компании МАУ стоимость сбитого самолета.

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