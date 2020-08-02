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В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ

Украина, Воскресенье 02 августа 2020 15:22
В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Выплата компенсаций будет последним этапом

Украина довольна тем, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ. Во время первого раунда переговоров с Ираном украинская сторона назвала ряд волнующих проблемных вопросов.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Енина, Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны", - заявил он.

Напомним, рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Иран взял на себя ответственность, но утверждает, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.

Отметим, Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

Однако, если Иран откажется от своих обязательств, то Украина будет вынуждена обращаться в международные суды.

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