Заява про відмову Ірану платити компенсацію МАУ було помилкою, - Єнін

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Заява про відмову від плати компенсації є не офіційною позицією Ірану

Заява голови Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані про відмову іранської сторони платити компенсацію авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) за збитий літак є не офіційною позицією іранського уряду. Цю заяву було або помилково переклали, або вирване з контексту.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Я зв'язався із заступником міністра закордонних справ Ірану і отримав чітку відповідь, що Пан Сулеймані не уповноважений робити такі заяви від імені уряду. Вказану заяву було або помилку у перекладі, або вирвано з контексту", - повідомив Єнін.

Він додав, що літак МАУ був застрахований в одній з європейських страхових компаній, однак це не звільняє іранську сторону від виплати компенсації.

"З іранською стороною ми домовилися, що питання виплати компенсації МАУ буде одним з питань для обговорення під час найближчого раунду переговорів", - сказав Єнін, додавши, що попередньо, наступний раунд переговорів відбудеться в середині жовтня.

Нагадаємо, на початку тижня з'явилася інформація про те, що Іран не буде платити компенсацію за збитий літак МАУ.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з Іраном, на якому іранська сторона погодилася виплатити компенсацію за збитий літак МАУ.