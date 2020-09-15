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Заявление по Беларуси и допуск следователей в зону ООС: что сегодня рассмотрит Рада

Киев, Вторник 15 сентября 2020 09:59
Заявление по Беларуси и допуск следователей в зону ООС: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: нардепы (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня народные депутаты рассмотрят постановление о заявлении парламента о ситуации в Беларуси. Также Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о допуске следователей в зону операции Объединенных сил.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы рассмотрят законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета, изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Налоговый кодекс.

Во втором чтении законопроект об изменениях в закон "О доступе к публичной информации".

Депутаты также повторно должны рассмотреть законопроект №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" с предложениями президента.

Также в повестке дня речь идет о рассмотрении проекта постановления №3835 "Об обращении к Кабинету министров Украины относительно принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением".

Напомним, в Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год.

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