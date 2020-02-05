Заявку на восстановление водительских прав разрешили подавать онлайн

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины внедрили услугу онлайн-заказа замены водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, после потери или кражи граждане смогут подать заявку на новое водительское через электронный кабинет водителя.

По данным пресс-службы, получить собственный кабинет водителя можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который можно записать на чип своей ID-карточки, а также через Bank-id и Mobile-id.

Напомним, в Украине с 5 февраля доступен новый сервис - привязка квалифицированной электронной подписи (КЭП) на паспорт в форме ID-карты. Услуга доступна для украинцев, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года. Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.