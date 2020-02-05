Заявку на відновлення водійських прав дозволили подавати онлайн

Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба України запровадили послугу онлайн-замовлення заміни посвідчення водія. Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, після втрати або крадіжки громадяни зможуть подати заявку на нове водійське через електронний кабінет водія.

За даними прес-служби, отримати власний кабінет водія можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна записати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id.

Нагадаємо, в Україні з 5 лютого доступний новий сервіс - прив'язка кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на паспорт у формі ID-карти. Послуга доступна для українців, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП складе 2 роки. Для запису КЕП на чіп ID-карти знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки при її отриманні. Оформлення КЕП і внесення його на чіп ID-картки не є обов'язковим і здійснюється за бажанням.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.