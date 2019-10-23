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Водителям разрешат вместо прав ездить со смартфоном

Новости » Общество    23.10.2019 - 15:05
Водителям разрешат вместо прав ездить со смартфоном
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин решил провести эксперимент

Кабинет министров на заседании 23 октября принял ряд решений, которые позволят запустить некоторые он-лайн-услуги. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметил премьер, одними из первых элементов "государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта "Дія" заработает мобильное приложение с этими услугами.

"Это значит, что абсолютно все водители могут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Это на первом этапе. Потом сделаем так, что и невладельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении", - сказал глава правительства.

"Наша цель - до 2024 года все услуги перевести в он-лайн", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года больше половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.

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